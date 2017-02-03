Уволенный архитектор Симферополя намерен судиться с властями Крыма

Уволенный российским главой Крыма Сергеем Аксеновым архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов готовит иск против российских властей Крыма, сообщает 3 февраля сайт «Новости Крыма».

Решение судиться Мавлютов объясняет «порочащими его репутацию действиями» – размещением его фотографии на «доске позора крымских чиновников».

«Сами представьте, если вас без суда выставляют на всеобщее обозрение по желанию кого-то, это похоже на Средневековье и инквизицию. Иск на эту тему я намерен подать в ближайшее время, потому что такие действия, без решения суда, порочат репутацию гражданина», – пояснил уволенный архитектор.

По его словам, первый иск, связанный с незаконным, по его мнению, увольнением, уже подан в российский суд Крыма.

«Увольнять человека, который находится на больничном – это не тактично и неправильно. Я попросил адвоката подать иск к администрации на незаконность увольнения», – подчеркнул Мавлютов.

Ранее в Крыму разгорелся скандал по поводу увольнения главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил его в отставку, обвинив в бездействии.

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.