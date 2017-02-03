В Крыму 12 депутатов лишились полномочий

В Крыму за 2016 год, по результатам реагирования российской прокуратуры полуострова, были досрочно прекращены полномочия 12 депутатов. Об этом сообщили 3 февраля на расширенном заседании коллегии ведомства, которое прошло при участии заместителя Генерального прокурора России Сергея Воробьева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из приоритетов остается борьба с коррупционными проявлениями.

«Значительная часть выявленных нарушений связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений», – говорится в сообщении.

В конце января 2017 года стало известно об увольнении помощника главы подконтрольной Кремлю администрации Бахчисарайского района в связи с утратой доверия.

Накануне стало известно, что назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии полуострова Ивана Гуренко связи с утратой доверия.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Документ был инициирован назначенным Кремлем прокурором полуострова Натальей Поклонской.

Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.