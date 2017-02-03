Радио Крым.Реалии. Обеспокоенность в ответ на обстрелы. На что способна ООН?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о последнем заседании Совета безопасности ООН, созванном Украиной в ответ на эскалацию в районе Авдеевки. Может ли Организация объединенных наций предложить действенные инструменты для противодействия российской агрессии и какая судьба ожидает ООН с новой администрацией президента США? На эти вопросы ответят экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и российский политолог Дмитрий Орешкин. Ведущий программы – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.