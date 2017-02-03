В Севастополе обещают снести 70 объектов в районе Херсонеса

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя приступает к сносу капитальных строений в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые признаны незаконными. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявляет директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Чибисова, сносу подлежат около 70 недействующих объектов.

«Есть решение суда о демонтаже незаконных строений вблизи Херсонеса. Сейчас мы рассчитываем стоимость, по предварительным подсчетам она составит около 8 млн рублей. Далее будем проводить конкурс на снос конструкций. У нас есть поручение завершить работу к маю», – сообщил российский чиновник.

«В предыдущие годы незаконные капитальные сооружения никто не сносил, по городу таких строений огромное количество. С этого года мы вплотную займемся этим вопросом», – добавил он.

3 февраля, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов призвал российских прокуроров Крыма объединить усилия с местными властями для пресечения незаконной предпринимательской деятельности и строительства на полуострове.

29 февраля подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина сообщила, что по состоянию на 24 января 2017 года администрациями на территории Крыма выявлен 3 161 объект самовольного строительства.

В то же время она отметила необходимость продления срока инвентаризации самостроев до 1 апреля 2017 года.

В декабре прошлого года в Черноморском районе Крыма сообщали о демонтаже «незаконных самостроев».