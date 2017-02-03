Bellingcat: боевики обстреливали Авдеевку из «Градов», установленных близ жилых районов Донецка

Международная группа расследователей Bellingcat заявляет, что боевики группировки «ДНР» намеренно ставят под угрозу жизни гражданских, ведя обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град», установленных вблизи жилых районов контролируемого ими Донецка.

В отчете от 2 февраля расследователи анализируют обстрелы, которые осуществлялись по контролируемой властями Украины Авдеевке 31 января и 1 февраля.

По их данным, обстрелы велись, в частности, из «Градов», установленных в районе гипермаркета «Ашан» в Донецке. Эксперты проанализировали видео обстрелов и сообщения в соцсетях.

«Положение мест пуска в глубине территории так называемой «ДНР», а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки. Одно из мест пусков расположено в 200 метрах к востоку от гипермаркета и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов. Второе место пуска расположено непосредственно возле объездной дороги, примерно в 600 метрах от промышленной зоны и за 1000 метров от жилого квартала. Некоторые из атак осуществлялись днем, когда по объездной двигались гражданские автомобили», – говорится в заявлении Bellingcat.

Боевики могли переместить установку и использовать другое место для пусков, но не сделали этого, зато несколько раз использовали одно и то же место, говорится в отчете. Таким образом, как заявляют расследователи, боевики сознательно рисковали жизнью гражданских – в случае потенциального ответа от украинской стороны на обстрелы.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей.