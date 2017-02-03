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Bellingcat: боевики обстреливали Авдеевку из «Градов», установленных близ жилых районов Донецка

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Международная группа расследователей Bellingcat заявляет, что боевики группировки «ДНР» намеренно ставят под угрозу жизни гражданских, ведя обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град», установленных вблизи жилых районов контролируемого ими Донецка.

В отчете от 2 февраля расследователи анализируют обстрелы, которые осуществлялись по контролируемой властями Украины Авдеевке 31 января и 1 февраля.

По их данным, обстрелы велись, в частности, из «Градов», установленных в районе гипермаркета «Ашан» в Донецке. Эксперты проанализировали видео обстрелов и сообщения в соцсетях.

«Положение мест пуска в глубине территории так называемой «ДНР», а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки. Одно из мест пусков расположено в 200 метрах к востоку от гипермаркета и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов. Второе место пуска расположено непосредственно возле объездной дороги, примерно в 600 метрах от промышленной зоны и за 1000 метров от жилого квартала. Некоторые из атак осуществлялись днем, когда по объездной двигались гражданские автомобили», – говорится в заявлении Bellingcat.

Боевики могли переместить установку и использовать другое место для пусков, но не сделали этого, зато несколько раз использовали одно и то же место, говорится в отчете. Таким образом, как заявляют расследователи, боевики сознательно рисковали жизнью гражданских – в случае потенциального ответа от украинской стороны на обстрелы.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей.

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