В российском Забайкалье двух полицейских обвиняют в пытках подростков

В России суд в Забайкалье арестовал двух полицейских, подозреваемых в пытках 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает правозащитный сайт «Зона Права» со ссылкой на адвоката Романа Сукачева.

По его словам, в ближайшее время двоим оперативникам предъявят обвинение по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия.

Также сообщается, что проводится доследственная проверка в отношении еще одного сотрудника полиции, который, по словам потерпевшего, ударил его по лицу.

В конце января российские правозащитники сообщили о том, что двое подростков были госпитализированы после того, как полицейские два дня выбивали из них признания в краже из магазина.

В результате парня госпитализировали с компрессионным переломом позвонка, девушка получила ушибы лица и тела, сообщается на сайте правозащитников.

По этому факту позднее было выло возбуждено уголовное дело.