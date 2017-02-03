Ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России – Порошенко

Полная ответственность за жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных, лежит на России и боевиках, которых она поддерживает, заявил 3 февраля президент Украины Петр Порошенко.

«Подчеркиваю, что тезис о том, что она (Россия – КР) не контролирует (боевиков группировки «ДНР» – КР) абсолютно ошибочный, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации», – цитирует Порошенко пресс-служба Администрации президента Украины.

Он подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.

«Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители», – сказал Петр Порошенко.

По словам украинского президента, пророссийские боевики «сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона».

Как сообщается, Порошенко режиме видеоконференции обсудил с председателем Донецкой областной государственной администрации Павлом Жебривским текущую ситуацию в Авдеевке и отдал необходимые поручения для жизнеобеспечения города и восстановления постоянного электроснабжения.

В Авдеевке вечером 2 февраля снаряды попали рядом с местной школой №2, вблизи которой также содержится пункт обогрева и оказания гуманитарной помощи.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский указал, что в результате обстрела погибли по меньшей мере двое гражданских – женщина, которую не успели довезти до больницы, а также водитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, он скончался на месте. Был ранен также один из руководителей ГСЧС в Авдеевке Дмитрий Тритейкин, но как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, врачам удалось сохранить спасателю жизнь.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.