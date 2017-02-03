Власти Крыма закрывают противотуберкулезный санаторий «Сосняк»

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма приняло решение о ликвидации бюджетного учреждения «Противотуберкулезный санаторий для взрослых «Сосняк».

«Ликвидировать государственное бюджетное учреждение Крыма «Противотуберкулезный санаторий для взрослых «Сосняк», местонахождение: Ялта, пгт Восход», – говорится в распоряжении ведомства от 1 февраля 2017 года.

В распоряжении сообщается, что для ликвидации санатория создана специальная комиссия во главе с первым заместителем директора учреждения «Крымздрав» Дмитрием Кононенко.

В августе 2016 года прокуратура Крыма, подконтрольная России, обвинила руководителей ялтинского санатория «Сосняк» в нецелевом использовании денежных средств.

В ведомстве сообщили, что на протяжении 2014–2015 годов должностными лицами санатория «Сосняк» осуществлялся сбор денежных средств от жителей пгт Восход за предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом собранные средства в учетных документах бухгалтерии санатория не отражались.