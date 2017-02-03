В США анонсировали новые санкции против Ирана

Министерство финансов США анонсировало новые санкции против 13 физических лиц и 12 компаний, связанных с Ираном. Это произошло через несколько дней после проведения Тегераном новых испытаний баллистических ракет.

Санкции, опубликованные 3 февраля, касаются иранцев и по меньшей мере одного гражданина Китая. Компании, которые попали под ограничения, основаны в Ливане, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что Иран официально предупредили о проведении ракетных испытаний.

Министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан заявил 1 февраля, что Тегеран провел испытания, но не уточнил, когда именно это было сделано, и о каких ракетах говорится.

Представители США, в свою очередь, сообщают, что речь идет об испытаниях баллистических ракет средней дальности, которые были проведены 29 января.