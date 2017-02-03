Депутату российской Госдумы Наталье Поклонской подарили ватник. Видеозапись вручения подарка в студии российского государственного телеканала RT Поклонская опубликовала в своем «Твиттере» в пятницу 3 февраля.

«Впечатления от длинной московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от RT. Спасибо», – написала Поклонская.

В результате выборов 18 сентября Наталью Поклонскую избрали депутатом в Российскую Госдуму от «Единой России». В нижней палате российского парламента она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата.

Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада.

Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма.

МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.