В НАТО призывают Россию повлиять на сепаратистов для выполнения Минских соглашений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию повлиять на поддерживаемых ею сепаратистов для стабилизации ситуации на Донбассе.

«Мы обеспокоены ситуацией на востоке Украины, где режим прекращения огня не соблюдается и используется тяжелое вооружение. Мы также наблюдаем чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию», – заявил Йенс Столтенберг 3 февраля в Приштине.

«Мы призываем Россию использовать свое значительное влияние на сепаратистов для соблюдения Минских договоренностей и режима прекращения огня, а также предоставление доступа наблюдателям ОБСЕ, чтобы они могли выполнять свою работу», – отметил Столтенберг.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей. Кроме того, украинские военные и пророссийские боевики обвиняют друг друга в использовании запрещенного минскими соглашениями вооружения.