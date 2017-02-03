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В НАТО призывают Россию повлиять на сепаратистов для выполнения Минских соглашений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию повлиять на поддерживаемых ею сепаратистов для стабилизации ситуации на Донбассе.

«Мы обеспокоены ситуацией на востоке Украины, где режим прекращения огня не соблюдается и используется тяжелое вооружение. Мы также наблюдаем чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию», – заявил Йенс Столтенберг 3 февраля в Приштине.

«Мы призываем Россию использовать свое значительное влияние на сепаратистов для соблюдения Минских договоренностей и режима прекращения огня, а также предоставление доступа наблюдателям ОБСЕ, чтобы они могли выполнять свою работу», – отметил Столтенберг.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей. Кроме того, украинские военные и пророссийские боевики обвиняют друг друга в использовании запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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