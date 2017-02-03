Лутковская выразила Москальковой обеспокоенность арестом адвоката Курбединова в Крыму

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в разговоре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой 3 февраля выразила обеспокоенность ситуацией с адвокатом Эмилем Курбединовим, арестованным в аннексированом Россией Крыму.

Как сообщает пресс-служба украинского омбудсмена, во время разговора Лутковская обратила внимание Москальковой на проблему, связанную с обеспечением права на защиту подзащитных, адвокатом которых является Эмиль Курбединов.

Сообщается, что в ответ Москалькова заверила, что во время сегодняшнего судебного заседания по «делу Хизб ут-Тахрир» права подсудимых на защиту были соблюдены, поскольку они имели возможность воспользоваться услугами адвокатов.

Российская сторона пока не сообщает подробности этого разговора.

После появления информации о задержании адвоката Эмиля Курбединова уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская направила письмо к российской коллеге омбудсмену Татьяне Москальковой.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.