Арест Эмиля Курбединова обсудили в Совете по правам человека при президенте России

Арест крымского адвоката Эмиля Курбединова обсудили 2 февраля в Москве на заседании временной рабочей группы по развитию гражданского общества и правам человека в Крыму в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом Крым.Реалии сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«На повестке стояли два главных вопроса. Первый – это ситуация с арестом крымского адвоката Эмиля Курбединова. Второй – изучение общей сводки по нарушениям прав человека в Крыму. Александра Крыленкова представила краткий обзор мониторинга соблюдения прав человека. Со стороны Крымской контактной группы по правам человека была озвучена информация, касающаяся ситуации с давлением на адвокатов, защищающих права крымских политузников», – рассказал правозащитник.

По его словам, в заседании приняли участие член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе, правозащитница Александра Крыленкова, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев.

Российские правозащитники, как и их украинские коллеги, выразили «серьезную обеспокоенность ситуацией с арестом Эмиля Курбединова и системными нарушениями прав человека в Крыму».

«По озвученным на заседании вопросам выработан ряд предложений, которые будут разрабатывать эксперты для принятия конкретных мер со стороны СПЧ», – отметил Абдурешит Джеппаров.

Крымская контактная группа по правам человека создана на полуострове после похищения в Белогорске двух юношей крымскотатарской национальности в сентябре 2014 года. О похищенных до сих пор нет никаких известий. Возглавил группу отец и родной дядя пропавших парней, юрист и активист крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров.