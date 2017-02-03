Телепроект «Крым.Реалии»: Колониальный бизнес в Крыму

В Крыму, по словам местных чиновников, уже третий год – дефицит строительных материалов. Из-за этого на определенные категории товаров цены – вдвое больше чем в соседней России. Особенно сложная ситуация с песком и щебнем, поскольку на строительство только одной трассы из Керчи в Севастополь нужно 44 миллиона тонн таких материалов. Что делать? Российские чиновники решили открыть как можно больше карьеров и распилить крымские горы на щебень.

Как быстро российские чиновники и бизнесмены распилят крымские горы и оставят после себя пустыню? Кто из крымских руководителей на этом заработает не один миллион? Об этом – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Гости программы – крымский эколог Маргарита Литвиненко, крымский журналист-расследователь Сергей Мокрушин и доцент Таврического национального университета Евгения Горюнова.

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.