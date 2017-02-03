Генсек ОБСЕ: использование силы в жилых районах на Донбассе неприемлемо

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанниер 3 февраля заявил, что неизбирательное использование силы в жилых районах на Донбассе неприемлемо.

Он отметил, что стороны конфликта должны немедленно прекратить это и должны обеспечить прекращение огня.

«Гражданские лица, как всегда, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Кроме погибших и раненых среди гражданских, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе гражданских и приоритеты их безопасности. Стороны конфликта должны прекратить боевые действия и в полной мере соблюдать Минские соглашения», – сказал Дзанниер.

Он безоговорочно осудил насилие на востоке Украины.

«Ни одна причина не оправдывает жертвы среди мирных жителей. Это должно быть остановлено», – подчеркнул генеральный секретарь ОБСЕ.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей. Кроме того, украинские военные и пророссийские боевики обвиняют друг друга в использовании запрещенного минскими соглашениями вооружения.