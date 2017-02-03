Норвегия подозревает российские спецслужбы в причастности к кибератакам

Спецслужбы Норвегии заявляют, что 9 аккаунтов электронной почты их сети были атакованы хакерами, которые могут быть связаны с российской разведкой, но утечек секретной информации не было, сообщает 3 февраля Радiо Свобода.

Представитель спецслужб сообщил о вероятной причастности к кибератакам хакерской группы APT29, называющая себя Cozy Bear («Милый медведь»), которая связана с российскими разведывательными службами.

В прошлом году сообщалось, что Cozy Bear имеет отношение к проникновению в некоторые сети Белого дома, Государственного департамента США и Объединенного комитета начальников штабов, а позже – в сервер Демократической партии США.

По данным норвежских служб безопасности, недавно от иностранных партнеров поступило предупреждение об угрозе кибератак, в том числе на Норвежскую рабочую партию, а также военные и правительственные учреждения страны.