Крымчанам будут рассказывать об опасности продуктов на стихийных рынках

Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены организовать работу по информированию крымчан о потенциальной опасности продуктов питания, купленных в местах стихийной торговли. Об этом шла речь 3 февраля на заседании рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории Крыма.

Заместитель председателя крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что для разъяснительной работы необходимо снимать видео о работе продавцов на стихийных рынках, сообщает пресс-служба крымского ведомства.

«Очень много «стихийщиков», которые выдают продаваемый товар за собственное производство, а на самом деле они покупают продукцию на оптовом рынке и потом отходят на один квартал и обманом ее реализовывают. Я дам поручение, чтобы об этом сняли видеоролик, помимо уже существующего, для информирования населения об обмане со стороны стихийных торговцев», – сказал Юрий Гоцанюк.

Также сообщается, что на заседании сообщили о завершении тестирования базы данных административных правонарушений за стихийную торговлю, которая, по мнению чиновников, позволит активизировать работу в этом направлении.

Накануне в Симферополе заявили о ликвидации шести мест стихийной торговли. Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов гарантировал ликвидацию всех незаконных объектов в первом квартале 2017 года.