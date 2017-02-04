В Севастополе рассказали о строительстве очистных сооружений в Балаклаве

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя 3 февраля обсудили строительство очистных сооружений в Балаклаве. Как сообщает пресс-служба правительства, оптимальным признали вариант размещения очистных сооружений рядом с существующими насосными станциями.

По мнению чиновников, это позволит сократить издержки и ускорить строительство.

Также сообщается о возможности размещения четырех прудов-накопителей очищенной воды для вторичного использования. По сообщению пресс-службы ведомства, площадь зеркала воды составит более 37 га.

Заместитель российского губернатора Севастополя Владимир Базаров подчеркнул, что проектируемые очистные сооружения в Балаклаве – закрытого типа, что позволяет «полностью исключить выпуски в море».

Очищенная вода будет использоваться для полива виноградников, утверждают местные чиновники.

В рамках «Федеральной целевой программы» на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений Севастополя предусмотрено более 8 млрд рублей.

В конце 2016 года в Севастополе провели общественное обсуждение проекта реконструкции и строительства городских канализационно-очистных сооружений «Южные».

Существующие сейчас очистные сооружения были построены в 1969 году и давно выработали свой ресурс. Они не справляются в возросшим объемом канализационных стоков, на них полностью отсутствует биологическая очистка. Стоки сбрасываются в море после механической обработки. В 2013 году украинские власти начинали вплотную заниматься вопросом реконструкции очистных сооружений. Их состояние оценивалось специалистами как плохое, но не критическое. Тогда была подготовлена новая схема биологической очистки стоков стоимостью 4 млн гривен.