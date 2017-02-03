Огрызко: заявление представителя США в ООН о санкциях по России – это позиция государства

Заявление представителя США в ООН Никки Хейли о санкциях по России, прозвучавшее 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, – это точка зрения государства. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, именно поэтому слова о необходимости сохранять санкции до деоккупации Крыма и прекращения агрессии на Донбассе вызвали реакцию российской стороны.

«В дипломатии принято, что посол говорит не от себя лично, а от имени государства. То есть, любое заявление, любого посла, в любом месте, – хоть в Совете Безопасности ООН, хоть на двухстороннем форуме или на конференции – это не его личное мнение, а мнение государства. И это еще больше обижает Россию», – сказал Владимир Огрызко.

2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на востоке Украины, представитель США Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Она также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе. В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, от 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении этих боев, а также заявляют о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов.