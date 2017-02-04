Иран запретил въезд американским борцам из-за визовых ограничений США

Официальное агентство новостей Ирана сообщило 3 февраля, что Тегеран запретил команде США по реслингу участвовать в главных соревнованиях, которые будут проходить в Иране.

Представитель иранского МИД Бахрам Гасеми, которого цитирует агентство IRNA, сообщает, что запрет американской команде участвовать в соревнованиях 16-17 февраля введен в ответ на иммиграционные ограничения президента США Дональда Трампа.

Ранее Тегеран сообщал, что запретит въезд американцам в ответ на временный запрет Вашингтона для граждан семи преимущественно мусульманских стран, среди которых Иран, въезжать в США.

Последние иммиграционные ограничения, инициированные Дональдом Трампом, запрещают въезд в США гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в течение 90 дней. Всем беженцам запрещен въезд в течение 120 дней, тогда как беженцам из Сирии заблокирован въезд в США на неопределенный срок.