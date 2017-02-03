Задержанный в Крыму украинец Захтей благодарит за письма и поддержку – родные

Украинец Андрей Захтей, которого задержали российские силовики в Крыму по подозрению в подготовке терактов, благодарит украинцев за поддержку, сообщила супруга задержанного Оксана Захтей в Фейсбуке 3 февраля.

«Сегодня адвокат был у мужа. Андрей хорошо держится. Передает всем привет, благодарит за письма и поздравления. Очень, говорит, помогают и поднимают дух. А письма идут из Украины, заграницы, даже из далекой Канады написали. Это здорово, что есть внимание и поддержка. Будем бороться», – говорится в сообщении.

24 января Московский городской суд признал законным продление ареста украинцу Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.