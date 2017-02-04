В Европарламенте планируют рассмотреть обострение ситуации на Донбассе

В Европейском парламенте 6 февраля планируют рассмотреть обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом говорится на странице представительства Украины при ЕС в Facebook.

«Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны с участием вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе», – отметили в украинском ведомстве.

В последнее время на Донбассе обострилась ситуация, в частности, с 29 января продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Стороны конфликта обвинили друг друга в начале этих боев и сообщили о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских жителей.