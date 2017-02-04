Международные правозащитные организации должны реагировать на преследование адвокатов в Крыму – украинская диаспора

Преследования российской властью правозащитников в Крыму вызывает серьезное беспокойство, поэтому международные правозащитные организации должны на них отреагировать. Об этом 4 февраля заявил президент Всемирного конгресса украинский Евгений Чолий, сообщает «Укринформ».

«Всемирный конгресс украинцев осуждает такие незаконные действия российских оккупационных властных структур и призывает международные правозащитные организации защитить права представителей юридической профессии, которые оказывают помощь, на которую имеет право каждый человек», – заявил Чолий.

В Конгрессе напомнили о случаях двух крымских правозащитников: Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова.

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Накануне сообщалось, что арест техники крымских адвокатов Семедляева и Курбединова продлили на месяц.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.