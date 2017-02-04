Российскому актеру Садальскому могут запретить въезд в Украину

Российскому актеру Станиславу Садальскому могут запретить въезд в Украину. Об этом актер написал 3 февраля на своей странице в Твиттере.

«В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери, не пускают», – написал Актер.

Артист опубликовал копию обращения одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» к Службе безопасности Украины, в котором в качестве причин для запрета называется проявление артистом антиукраинского настроя, а также его выступления в Крыму в 2016 году.

«Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», – добавил Садальский.

Официальных комментариев СБУ по этому поводу пока нет.

Российские артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство. Украинское общественное движение «Відсіч» потребовало от СБУ принять меры в отношении российского актера Марата Башарова, запретив ему въезд в Украину, после посещения актером аннексированного Россией Крыма.

Российскому рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Guf, запретили въезд на территорию Украины после его выступлений в аннексированном Россией Крыму.

В конце февраля 2016 года певец из Беларуси Макс Корж получил запрет на въезд в Украину. Летом 2015 года он выступал с концертами в аннексированном Крыму.

9 октября 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объявила о намерении обратиться в Службу безопасности Украины с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, выступавшим в Крыму.

Верховная Рада Украины 6 октября отклонила законопроект, который должен был заставить российского артиста написать расписку о поддержке Украины перед тем, как приехать с концертом в страну.





