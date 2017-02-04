Никитский ботанический сад планируют передать в государственную собственность России

В Крыму ликвидируют Никитский ботанический сад. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма 1 февраля.

Согласно документу, ликвидация должна быть завершена до 1 августа 2017 года.

В российском министерстве сельского хозяйства Крыма крымскому изданию «РИА Новости Крым» пояснили, что во исполнение распоряжения правительства России от 07.09.2015 N1743-р «все имущество и земли Никитского ботанического сада будут переданы в федеральную собственность. На их основе создано государственное учреждение Никитский ботанический сад.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. Сегодня на его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.

