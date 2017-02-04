За прошлый год в Крыму спасли более 1300 человек – МЧС

В течение 2016 года крымские спасатели и пожарные спасли более 1300 человек. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе российского главка МЧС по Крыму.

«За пошедший год пожарно-спасательные подразделения совершили 6472 выезда для ликвидации пожаров и возгораний, а также спасению на них людей, в результате работы сотрудников МЧС – ликвидировано 1086 пожаров и спасено 96 человек», – отметили в ведомстве.

В Пресс-службе добавили, что «в результате поисково-спасательных операций на водных объектах полуострова и горнолесной местности, а также ликвидации последствий ДТП спасено 1276 человек».

Среди самых резонансных чрезвычайных ситуаций в ведомстве назвали энергоблокаду полуострова и ДТП с рейсовым автобусом в августе 2016 года, в результате которого погибли семь человек.