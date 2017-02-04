«Крымэнерго»: энергоснабжение Керчи полностью восстановлено

Энергоснабжение Керчи восстановили в полном объеме. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

«Энергетикам удалось перезапитать всех абонентов. Восстановительные работы проводились силами четырех бригад Керченского РЭС «Крымэнерго» и продолжились в ночное время», – отметили в пресс-службе предприятия.

2 февраля подконтрольный Кремлю глава Керчи Владимир Подлипенцев сообщил, что в ходе ремонтных работ теплотрассы в районе ул. Кирова 25, 27 поврежден электрокабель. Была обесточена часть центра города.

Как сообщает сайт «АН-Керчь», массовые отключения электроэнергии в Керчи начались с субботы 28 января, однако местным жителям в «Крымэнерго» не поясняют причин, по которым длительным отключениям подвергаются крупные спальные районы.

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов 1 февраля заявил о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Директор «Крымэнерго» Виктор Плакида предложил крымчанам «экономнее использовать электроэнергию, чтобы избежать дефицита».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.