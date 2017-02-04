Боевики группировки «ЛНР» заявили о гибели «начальника народной милиции»

В Луганске из-за взрыва автомобиля погиб один из главарей группировки «ЛНР», «начальник управления народной милиции» Олег Анащенко. Об этом 4 февраля сообщает Радіо Свобода.

По информации пророссийских боевиков, взрыв произошел утром 4 февраля в квартале Мирный. Кроме Анащенко, отмечают боевики, в автомобиле был еще один человек, который тоже погиб.

В группировке «ЛНР» произошедший взрыв назвали «терактом» и обвиняют в причастности к нему украинскую сторону.

В конце января в Москве сообщили о смерти первого главы группировки «ЛНР» Болотова.

Группировки «ЛНР» и «ДНР» признаны украинскими властями террористическими.