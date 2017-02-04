Автомобилистам Чуваши выдают крымские номера – СМИ

Автомобилистам в Республике Чувашия выдают крымские автомобильные номера. Об этом 3 февраля сообщает «Idel.Реалии».

В управлении ГИБДД по Чувашии заявляют, что данная ситуация вызвана тем, что на складе в Москве накопилось много номеров с крымским кодом.

«А какая разница, какой код региона указан в регистрационном номере? Не все ли равно? В Москве на складе накопилось много номеров с таким кодом. Вот и завезли эти. Сейчас не имеет значения, с каким кодом. Можно и другие», – отметили в ГИБДД по Чувашии.

82-й код присвоен Крыму приказом министра МВД России №316 от 11 апреля 2014 года (ранее он принадлежал Корякскому Автономному округу – КР).

Крымские номера со второй половины 2016 года выдаются и в других регионах России: в Белгородской, Кемеровской, Курской, Новосибирской, Ростовской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».