В Сахаровском центре предложили помощь для решения проблемы давления на крымских адвокатов – Джеппаров

Активисты Сахаровского центра предложили свою юридическую помощь в решении проблем с давлением на адвокатов в Крыму. Об этом Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«В Сахаровском центре предложили организовать на их базе масштабную пресс-конференцию по проблеме давления на крымских адвокатов с участием представителей Федеральной палаты адвокатов России», – отметил Абдурешит Джеппаров.

По его словам, в Сахаровском центре 3 февраля состоялась встреча представителей Крымской контактной группы по правам человека с правозащитниками центра.

«Обсудили ситуацию с беспрецедентным даже для России давлением на адвокатов, защищающих права крымских политузников, – Курбединова, Семедляева, Полозова. Особую тревогу у участников встречи вызывает арест Эмиля Курбединова», – заявил правозащитник.

Накануне арест адвоката Эмиля Курбединова обсудили в Совете по правам человека при президенте России.

Миссия Сахаровского Центра – сохранение и развитие наследия Андрея Дмитриевича Сахарова. Формирование исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижение ценностей свободы, демократии и прав человека, поддержка активной, качественной и свободной дискуссии об актуальных вопросах истории, прав человека и в целом гуманитарных проблем, содействие развитию гражданского общества.

Крымская контактная группа по правам человека создана на полуострове после похищения в Белогорске двух юношей крымскотатарской национальности в сентябре 2014 года. О похищенных до сих пор нет никаких известий. Возглавил группу отец и родной дядя пропавших парней, юрист и активист крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров.