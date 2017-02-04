Обозреватель Крым.Реалии номинирован на национальную премию Украины имени Шевченко

Члены комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 30 января путем тайного голосования определили лучших деятелей культуры, которые стали номинантами премии 2017 года. Одним из них стал обозреватель Крым.Реалии Виталий Портников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В пресс-службе отметили, что Виталий Портников и его произведения «Богородица в синагоге» и «Тюрьма для ангелов» вошли в число номинантов, которые прошли в третий тур премии в номинации «Литература, публицистика, журналистика». В комитете отмечают, что третий тур пройдет 20 февраля. В нем примут участие 13 номинантов.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко присуждается в нескольких номинациях, в частности «Литература, публицистика, журналистика», «Кинематография», «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Концертно-исполнительское искусство», «народное и декоративно-прикладное искусство » и «Изобразительное искусство». Однако ежегодно присуждается не более 5 национальных премий (не более одной в каждой из номинаций).

Размер денежной премии, которую получают лауреаты, ежегодно устанавливается согласно указу президента. В 2015 году размер каждой премии составил 240 000 гривен.

Виталий Портников – политический обозреватель, журналист и ведущий радиопрограмм Крым.Реалии. Лауреат премии Национального Союза журналистов Украины «Золотое перо» и лауреат в категории «Журналист года» в ежегодном конкурсе «Человек года». Постоянный автор аналитических статей на политическую и историческую тематику. С начала 90-х прошлого века сотрудничает с украинским бюро Радіо Свобода.