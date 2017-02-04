Суд в Крыму оставил под арестом крымского активиста Салиева – активист

Суд в Крыму оставил под арестом активиста Сейрана Салиева. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал активист Nazim Sheikhmambet.

«Суд не удовлетворил жалобу защиты, оставив в силе решение Бахчисарайского суда об аресте Салиева, на 12 суток», – написал активист.

Адвокат Салиева Рустем Кямилев ходатайствовал об изменении меры пресечения на штраф или подписку о невыезде.

Активиста Сейрана Салиева, которого 26 января задержали российские силовики в аннексированном Крыму, признали виновным по двум статьям и арестовали на 12 суток. Его обвиняют в распространении экстремистких материалов и пропаганде нацистской атрибутики или и символики.

26 января в Бахчисарае прошел обыск в доме крымскотатарского активиста Сейрана Салиева, по словам родственников, российские силовики искали запрещенную литературу. Салиева увезли в Бахчисарайское РОВД российского МВД.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.