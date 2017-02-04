Дарницкий районный суд Киева назначил на 7 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении крымского военнослужащего Максима Одинцова, задержанного СБУ в прошлом году на админгранице с Крымом. Об этом говорится на сайте суда.

В списке судебных дел указано, что 7 февраля в 14.00 по киевскому времени состоится заседание по уголовному делу о государственной измене в отношении Максима Одинцова.

Накануне в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что судебный процесс по делу крымских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова продлится до лета.

Бывших украинских военных из Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине.

По словам СБУ, Одинцов и Баранов являются украинскими военнослужащими, которые пошли служить в российскую армию после аннексии Крыма.

Николаевским судом задержанным предъявили подозрение по двум статьям – за дезертирство и государственную измену. Одинцова и Баранова арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.