В Москве сообщают об обстреле российского посольства в Дамаске

В Сирии в течение 2-3 февраля обстреляли российское посольство. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В российском МИДе заявили, что один выстрел попал в пространство между зданием посольства и гостевым домом, другой – разорвался в 20 метрах от входа. Российская сторона заявляет, что жертв в результате обстрела нет.

«Это преступление не может оставаться безнаказанным», – отметили в МИД России, пообещав, что будут продолжать «бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии».

Москва, которая на протяжении длительного времени является союзницей Дамаска, в сентябре 2015 начала воздушную кампанию в Сирии для поддержки режима президента Башара аль-Асада.