В Крыму планируют выпускать газету на украинском языке

В Крыму в ближайшее время появится первая газета на украинском языке. Об этом крымскому изданию «РИА Новости Крым» сообщил подконтрольный Кремлю глава госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте», – сказал Смирнов.

Он утверждает, что газета будет выходить при поддержке российского правительства Крыма.

«В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты», – добавил Смирнов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».