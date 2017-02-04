«Крымэнерго» будет принимать SMS от населения об аварийных отключениях света

В Крыму сообщить об аварии или проблеме со светом теперь можно с помощью SMS-сообщения в адрес «Крымэнерго». Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

«Для регистрации заявки в SMS необходимо указать адрес (район, населенный пункт, улица, номер дома) и суть обращения», – отметили в пресс-службе предприятия.

С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.