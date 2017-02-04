Украинский и американский президенты 4 февраля поговорят по телефону – администрация Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вечером 4 февраля проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, Об этом сообщают в администрации украинского президента.

Накануне об этом разговоре сообщили в Белом доме. Разговор должен начаться в 23.45 по киевскому времени и, как ожидается, продлится менее часа.

Дональд Трамп 4 февраля также должен поговорить с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Президент США будет вести телефонные разговоры в субботу из своего дома в Мар-а-Лаго во Флориде. Во время разговора украинский и американский лидеры будут говорить, очевидно, об обострении ситуации на Донбассе, которое началось неделю назад.