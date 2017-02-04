«Крымский.Пармезан»: Поддельные продукты, настоящие карьеры и конец севастопольского патриотизма

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 4 февраля Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Какая вероятность купить некачественное молоко и мясо в Крыму, сколько заповедных зон разроют ради драгоценного щебня и почему роман байкера Залдостанова и севастопольских властей закончился трагедией? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.