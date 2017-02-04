На админгранице с Крымом украинские пограничники обнаружили автомобиль с недействительными документами

На админгранице с Крымом украинские пограничники Херсонского отряда обнаружили автомобиль с недействительными документами. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Ночью 4 февраля, направляясь на выезд из АР Крым, в контрольный пункт «Каланчак» на автомобиле «FIAT» прибыл гражданин Украины, житель Донецкой области. Во время проверки документов пограничники установили, что доверенность на право управления и владения транспортным средством выдано с нарушением. В соответствии с базой данных, на момент выдачи доверенности владелец автомобиля находился за пределами материковой части Украины», – отметили в украинском ведомстве.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».