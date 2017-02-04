В Севастополе планируют создать рабочую группу для внесения поправок в закон о выборах губернатора

Движение «Севастополь в поддержку президента Российской Федерации» призвало власти города создать рабочую группу, в которую также войдут представители политических партий и общественных организаций. Перед вторым чтением закона о выборах губернатора это позволит учесть максимальное возможное количество поправок, высказанных севастопольцами на общественных слушаниях. Об этом 4 февраля сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«Мы предлагаем создать рабочую группу с представителями правительства Севастополя, Заксобрания, депутатами муниципальных образований, политических партий, общественных организаций. Обсудить на рабочей группе многочисленные поправки в закон о выборах губернатора. И чтобы ко второму чтению были максимально удовлетворены пожелания горожан», – заявил общую позицию председатель общественного движения «Севастополь в поддержку президента Российской Федерации» Сергей Бинали.

Ранее депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством Крыма законопроект, регламентирующий процедуру прямых выборов губернатора города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».