Иран будет испытывать свои ракетные и радиолокационные системы

Иран 4 февраля проводит военные учения для проверки своих ракетных и радиолокационных систем. Это происходит на следующий день после объявления США санкции в отношении Тегерана за его испытания баллистических ракет. Об этом сообщает Радіо Свобода.

На сайте иранской Революционной гвардии сообщается, что маневры проводятся в провинции Семнан, а их целью является демонстрация «полной готовности реагировать на угрозы» и «унизительные санкции» Вашингтона.

Иранские СМИ сообщают, что во время учений будут испытаны отечественные ракетные системы, радары, центры командования и контроля и кибернетические системы.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном резко ухудшились после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

В пятницу Министерство финансов США анонсировало новые санкции против 13 физических лиц и 12 компаний, связанных с Ираном. Это произошло через несколько дней после проведения Тегераном новых испытаний баллистических ракет.

Последние иммиграционные ограничения, инициированные Дональдом Трампом, запрещают въезд в США гражданам из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена в течение 90 дней. Это вызвало резкую критику Тегерана.