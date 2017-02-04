В Крыму отмечают увеличение количества людей с онкологическими заболеваниями

В Крыму за прошедший год выросло число людей с онкологическими заболеваниями. Об этом 3 февраля заявил главный специалист-онколог российского министерства здравоохранения Крыма Сергей Морозов, сообщают крымские СМИ.

«По сравнению с 2015 годом выявляемость онкологических заболеваний возросла. В 2015 году – это 369,8 случаев на 100 тысяч жителей, в 2016 – 414,8», – заявил Морозов.

Он утверждает, что по структуре заболеваемости в Крыму чаще всего встречается рак кожи.

В середине января сообщалось, что за 2016 год в Крыму уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых, бронхо-легочных заболеваний, а также туберкулеза. От онкологических заболеваний и заболеваний пищеварительного тракта смертность увеличилась.