На украинском государственном телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке для крымскотатарской диаспоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Впервые государство (в лице Министерства информационной политики Украины) сделало приоритетом крымскотатарский как язык государственного иновещания. Это вещание не только для зарубежья, но и для Крыма, где сигнал телеканала можно принимать через спутник», – написал он.

По словам Костинского, важную роль в осуществлении данного проекта сыграла Халисе Зинедин, ведущая программ «Elifbe» (видеоуроки по изучению крымскотатарского языка) и «Musafir vaqtı» (радиопередача с участием приглашенных гостей) на Крым.Реалии.

UATV – украинский телеканал иновещания, входит в ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Начал вещание 1 октября 2015. Вещание ведется на украинском и русском языке каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами.

По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, канал создан с целью участия в информационной войне против «кремлевской пропаганды».