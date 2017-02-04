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Новости

Украинский телеканал UATV начал вещание на крымскотатарском языке – Костинский

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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На украинском государственном телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке для крымскотатарской диаспоры. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Впервые государство (в лице Министерства информационной политики Украины) сделало приоритетом крымскотатарский как язык государственного иновещания. Это вещание не только для зарубежья, но и для Крыма, где сигнал телеканала можно принимать через спутник», – написал он.

По словам Костинского, важную роль в осуществлении данного проекта сыграла Халисе Зинедин, ведущая программ «Elifbe» (видеоуроки по изучению крымскотатарского языка) и «Musafir vaqtı» (радиопередача с участием приглашенных гостей) на Крым.Реалии.

UATV – украинский телеканал иновещания, входит в ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Начал вещание 1 октября 2015. Вещание ведется на украинском и русском языке каждые 30 минут поочередно, с английскими субтитрами.

По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, канал создан с целью участия в информационной войне против «кремлевской пропаганды».

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