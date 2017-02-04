Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня – председатель ВГА

Воду в Авдеевку через централизованный водопровод подают по часам, примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска. Об этом 4 февраля сообщил председатель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

После этого, по словам Малыхина, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, председатель Авдеевской администрации подтвердил, что ремонтные работы на поврежденных линиях электропередач продолжаются. Но по словам корреспондента Радіо Свобода, света пока в городе нет.

По данным ГСЧС, продолжаются работы также и на центральной теплотрассе.

Во время ночных обстрелов Авдеевки повредили одну жилую многоэтажку, заявил на брифинге заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады Александр Самарский.

Как сообщалось ранее, за время пятидневного обострения повреждено более сотни частных домов в Авдеевке и несколько многоэтажек в новой части города.

По словам председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Владимира Жебривского, для восстановления этих домов создали строительные бригады из местных.

Бои у Авдеевки Донецкой области продолжаются с 29 января.