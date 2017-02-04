Большинство ялтинских школ не могут получить одобрение Роспотребнадзора – власти города

В Ялте лицензию на осуществление образовательной деятельности получили лишь 18 из 50 образовательных учреждений города из-за отсутствия положительного заключения российской службы по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«По-прежнему, основной и единственной причиной, препятствующей получению лицензии, является отсутствие положительного заключения Роспотребнадзора по городу Ялте, хотя для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства учреждениями образования города проведена большая работа», – отметил начальник управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.

По его словам, следующим этапом после получения лицензии является прохождение государственной аккредитации. С 3 марта 2017 года такую аккредитацию начнут проходить шесть общеобразовательных учреждений региона.

Ранее сообщалось, что ялтинские власти предлагают присваивать школам муниципального образования имена героев Советского союза, проживавшим в городе. Как сообщается, в разное время в Ялте родились или проживали более 30 героев Советского союза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».