Румыния: правящая партия ищет пути выхода из кризиса в стране

В Румынии правящая Социал-демократическая партия ищет решение кризиса, вызванного правительственным указом о декриминализации определенных коррупционных преступлений, сообщил лидер этой партии Ливиу Драгня.

Его заявление прозвучало 4 февраля, когда массовые протесты из-за ослабления антикоррупционного законодательства в Румынии продолжаются пятый день.

«Может быть даже отзыв этого указа, если премьер захочет», – сказал Драгня перед встречей членов партии.

Несмотря на самые большие протесты после падения коммунизма в 1989 году, правительство отказалось отозвать изданный 31 января указ о декриминализации некоторых нарушений со стороны представителей власти. Такое решение принято всего через месяц после того, как социал-демократическое правительство во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну пришло к власти. Указ позволяет, в частности, избежать тюрьмы должностным лицам, пойманным на взятке в размере менее 200 тысяч леев (это примерно 47 с половиной долларов).

После этого Румыния погрузилась в политический кризис, а президент Йоханнис подал в Конституционный суд страны иск, заявив, что правительственные меры вредят верховенству закона и борьбе с коррупцией.

Полиция поздно вечером 2 февраля обнародовала данные о количестве демонстрантов, вышедших на улицы румынских городов днем ранее. По этим данным, 250 000 человек вышли на улицы по всей стране, а около 80 000 собрались перед зданием правительства на самой большой площади Бухареста.