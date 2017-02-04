В Крыму организована группа поддержки арестованных депутата и главреда из Алушты

В аннексированном Крыму активисты организовали группу поддержки арестованных главного редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова и депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко из Алушты. Об этом сообщается на странице Назимова в Фейсбуке.

Как говорится в сообщении, Назимов и Степанченко арестованы «за открытую критику властей Алушты».

«Главный редактор и депутат уже 4 месяца незаконно содержаться в СИЗО по сфабрикованному уголовному делу. Назимов и Степанченко в своих выступлениях и публикациях всегда отстаивали права граждан, боролись против беспредела со стороны властей Алушты, правоохранительных органов и судов», – говорится в сообщении.

По информации на странице Назимова, 2 февраля состоялся суд по определению меры пресечения алуштинским активистам, на котором им продлили содержание под стражей на месяц, до 5 марта.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября якобы во время передачи средств, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова обвиняют по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».