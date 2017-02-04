США: Трамп высмеял решение суда о приостановлении действия указа о иммигрантах

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение суда в Сиэтле о приостановлении действия указа президента о запрете въезда в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран. В сообщении на странице в Твиттере Трамп назвал решение «смехотворным».

«Решение этого так называемого судьи, который, по сути, отменил правопорядок в нашей стране, смехотворное и будет отменено», – написал Трамп.

Он также отметил, что «некоторые страны Ближнего Востока согласны с запретом», и они знают: «Если некоторых людей допустить, то это – смерть и разрушения».

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт, предназначенный Джорджем Бушем, приостановил действие всех положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает временный запрет на въезд в США граждан семи стран и бессрочном прекращении допуска в страну сирийских беженцев. Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Представитель Белого дома Шон Спайсер выразил недовольство решением суда.

«Приказ президента направлен на защиту родины, и у него есть конституционные полномочия и ответственность за защиту американского народа», – сказал Спайсер.

В Министерстве юстиции США также заявили о планах обжаловать решение суда в Сиэтле.

Государственный департамент США 3 февраля сообщил, что около 60 000 виз, ранее выданных гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, были признаны недействительными.