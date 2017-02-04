В Крыму подростки перебегают дорогу перед транспортом для развлечения – Госавтоинспекция

В Крыму подконтрольная Кремлю Госавтоинспекция обеспокоена ростом популярности опасного увлечения среди подростков – перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции обращаются к родителям о незамедлительном проведении со своими детьми профилактических бесед по безопасному поведению вблизи проезжей части, а также обратить внимание на общение в социальных сетях.

По мнению секретаря общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галины Ломакиной, дети занимаются этим для привлечения внимания, а также, чтобы выделится из толпы.

«Я сама посвятила много лет службе в органах МВД, и моя деятельность была связана с детьми и подростками. Во все времена молодежь старалась выделиться из толпы. Одни при наличии интеллекта, пытались достичь успехов и небывалых высот в своей деятельности, а другие, ничем не выделяющиеся из общей массы, пытались привлекать внимание безумными поступками с неоправданным риском. Тем более, сейчас, в век соцсетей в погоне за лайками», – сказала она Крым.Реалии.

Общественница утверждает, что после аннексии Крыма Россией подростки на полуострове начали больше принимать наркотики и употреблять спиртные напитки. По ее словам, в соседней России «слишком много неблагополучных семей».

«Сейчас, при деградации общества в связи с массовым употреблением спиртных напитков и наркотиков, количество безумцев увеличилось. Я думаю, что этот сценарий давно написан для всей России, а Крым в ее составе тоже попал в зону риска для подрастающего поколения. Слишком много в стране неблагополучных семей, в которых родители не занимаются воспитанием детей, не развивают в них задатки и наклонности. Вот и заполняют они вакуум опасными увлечениями», – отметила Ломакина.

Ранее крымские СМИ сообщали, что среди детей и подростков очень модной стала игра «Беги или умри!». Суть этой игры – перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Как сообщается, игра становится популярной по всему Крыму.

В ноябре 2016 года сообщалось, что крымские власти признали проблему распространения и употребления наркотиков среди молодежи.

До этого пресс-служба российской прокуратуры Севастополя сообщила, что в Крыму закрыли интернет-ресурс, через который якобы осуществлялась продажа наркотиков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».