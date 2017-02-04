Несколько тысяч человек вышли на протест в Лондоне против визита Трампа в Великобританию

Несколько тысяч человек вышли в субботу на протест под здание парламента в Лондоне, призывая правительство отменить приглашение президента США Дональда Трампа посетить с государственным визитом Соединенное Королевство.

Марш противников приезда Трампа в Британию прошел от здания посольства США в Лондоне в палаты парламента.

Протестующие скандировали «Позор вам», адресуя эти выкрики в адрес премьер-министра Терезы Мэй, которая пригласила Трампа в Великобритании во время своего недавнего визита в США.

Активисты также выразили несогласие с указом Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США беженцев и граждан из семи преимущественно мусульманских стран.

Более 100 000 человек в Британии подписали онлайн-петицию с призывом отменить визит Трампа, и как ожидается, законодатели в парламенте вскоре должны обсудить этот вопрос.